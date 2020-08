El conocido estilista Carlos Cacho informó a sus seguidores que sufrió un fuerte accidente camino a su trabajo.

A través de una publicación en Facebook, contó que un sujeto dentro de una moto lineal lo embistió fuertemente. Producto de ello, sufrió la pérdida de sus dientes y una severa herida en su cavidad bucal.

Carlos Cacho Foto: Instagram

“Casi no la cuento. Estaba en bicicleta rumbo a mi trabajo y una moto me embistió haciéndome ‘volar por los aires'”, escribió el peluquero en su post.

No obstante, se mostró indignado porque el tipo trató de juzgarlo solo para librarse de la responsabilidad. Así lo explicó en el extenso texto donde narró el suceso.

“Entiendo perfectamente que es un accidente, pero no entiendo ese accionar de las personas que saben lo que han hecho y su primera acción es atarantar y querer culpar a la otra persona. Así no es. Soy un ciudadano decente, que vive en sociedad y que jamás me aprovecharía de una situación así”, manifestó.

“Esa conducta de querer ‘ganarte el vivo’ es una caracha que los peruanos deberíamos de quitarnos de una vez por todas. Obviamente después se hizo el ‘loco’ cuando varias personas que habían visto el accidente comenzaron a hablarme, la mayoría por chisme”, agregó Carlos Cacho.

Publicación de Carlos Cacho en Facebook. Foto: captura

Así también, mencionó que un taxista lo auxilió y lo trasladó a una clínica dental para que lo atendiesen. En el camino, descubrió que le faltaban algunos dientes.

“Me dolía muchísimo los labios y las encías, y mi tapaboca se estaba poniendo rojo por la sangre, Crucé al frente con mi bicicleta y un taxista me auxilió. Ya ahí me di cuenta que tenía un corte interno y que no tenía varios dientes”, escribió el estilista.

Sin embargo, recibió la atención adecuada por parte de amigos, quienes le realizaron una cirugía de urgencia. Parte del procedimiento lo compartió en dicha publicación.

