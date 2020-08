Toño Centella está viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmarse que su mamá de 80 años murió a causa del coronavirus.

El cantante de chicha confirmó la lamentable noticia en un programa de espectáculos y no pudo evitar quebrarse ante lo ocurrido.

“Primero quiero estar bien de salud, anímicamente y psicológicamente”, dijo. (Foto: Carlos Contreras - GLR)

Toño Centella contó que a su madre le confirmaron que tenía la enfermedad el día lunes, pero lamentablemente su situación se complicó.

“Mi mamá estaba bien le dimos medicamentos y hoy día (miércoles 12 de agosto) amaneció mal. La llevamos a la clínica y falleció en la puerta”, dijo con la voz entrecortada para el programa América hoy.

“Ella me mandó un video y me dijo que estaba bien. Yo no la veía hace un mes desde mi operación”, agregó.

Durante el enlace en vivo, Toño Centella contó se encontraba rumbo al hospital y reveló que su estado era delicado. “Soy hipertenso, diabético y estoy con las defensas bajas”.

Ante esto, los conductores Renzo Schuller y Ethel Pozo se mostraron muy conmovidos y se solidarizaron con la triste situación del cantante de chicha.

Cabe mencionar que Toño Centella ya había manifestado su preocupación por la salud de su madre, ya que era una persona de avanzada edad.

‘‘No tengo ganas de nada, pues se confirmó que mi mamita tiene el virus y me preocupa porque a sus 80 años es una persona de mayor riesgo”, dijo Antonio Domínguez al diario Trome

