Fallece la madre de Toño Centella luego de dar positivo para COVID-19

Toño Centella está viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmarse que su mamá de 80 años murió a causa del coronavirus.

El cantante de chicha confirmó la lamentable noticia en un programa de espectáculos y no pudo evitar quebrarse ante lo ocurrido.

Toño Centella contó que a su madre le confirmaron que tenía la enfermedad el día lunes, pero lamentablemente su situación se complicó.

“Mi mamá estaba bien le damos medicamentos y hoy día (miércoles 12 de agosto) amaneció mal. La llevamos a la clínica y falleció en la puerta “.

“Ella me mandó y video y me dijo que estaba bien. Yo no la veo hace un mes desde la operación y por lo que estaba mal”, agregó.

