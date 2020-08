Patty Wong es denunciada por presunto despido a trabajador en plena cuarentena

Luego de ser elogiada por su labor como empleadora, Patty Wong afronta una complicada situación debido a la denuncia de uno de sus extrabajadores.

En declaraciones brindadas a Magaly TV, la firme, Ronald Arquiñigo Espinoza aseguró que la exmodelo lo despidió el mismo día que inició la cuarentena. “Ni siquiera me dio la cara, sino que terceras personas me dijeron que ya no iba a pertenecer a la empresa, que me iban a llamar para que me liquiden”, afirmó.

Además, dijo desconocer a las personas que aparecen en los spots de Patty Wong. “La verdad que no (lo conoce), son chicos nuevos, de los que trabajamos (antes) no está ninguno”, señaló.

Arquiñigo Espinoza precisó también que, aunque trabajó por más de tres años un sueldo mensual de S/ 3 000, la empresa le entregó solo una liquidación de S/ 1 100, con una carta que estipulaba, erróneamente, un sueldo base de S/ 465. “Estoy molesto, indignado, resentido”, aseveró el ahora extrabajador de Patty Wong, para las cámaras de Magaly TV, la firme.

Adicionalmente a esta denuncia, el programa de Magaly Medina dio a conocer que un grupo de trabajadores presentó una carta notarial dirigida al grupo Lau Hong, donde la empresaria figura como accionista, asegurando que no se cumplió con pagarles la totalidad de sus beneficios.

Al ser consultada sobre estos hechos, Patty Wong se defendió, explicando que los trabajadores despedidos se desempeñaban en un local en el que ella solamente era accionista.

“Yo tengo varios locales que no son míos, donde yo he cedido mi nombre a mi familia y, en ese local, yo soy accionista, pero la gerente general es mi hermana y ella nunca me dejó tener acceso al personal”, aseveró.“Ni siquiera me han dejado conversar con ellos. Si necesitan trabajo, acá está el trabajo, acá hay un montón de trabajo”, añadió, bastante mortificada por la denuncia en su contra.

