Patty Wong no se quedó callada al enterarse que un extrabajador de su restaurante la denunció en Magaly TV, la firme, por supuestamente despedirlo el mismo día que inicio la cuarentena en el Perú.

En un video de Instagram, la empresaria negó la versión de Ronald Arquiñigo Espinoza y dijo que este fue retirado de su puesto mucho antes de que el Gobierno decretara el aislamiento social obligatorio.

PUEDES VER Patty Wong es denunciada por presunto despido a trabajador en plena cuarentena

“Antes de la pandemia hubo un robo en mi local, en ese robo no forcejearon las puertas, la Policía dedujo que la persona que robó era un trabajador (no le estoy echando la culpa a él), pero él era una de las personas que tenía la llave y se tenía que despedir a alguien por ese episodio. A él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, aclaró.

Del mismo modo, Patty Wong dijo que cree que hay una persona que está intentando perjudicar su imagen y que, dentro de poco, la expondrá públicamente. “Voy a mostrar las pruebas y voy a demostrar quien está detrás de todo eso... Tengo derecho a defenderme y que se diga la verdad”, aseveró en su Instagram.

La denuncia de extrabajador de Patty Wong

En declaraciones brindadas a Magaly TV, la firme, el cocinero Ronald Arquiñigo Espinoza acusó a Patty Wong de despedirlo durante la pandemia y de no pagarle su líquidación completa.

Este trabajador aseguró que recibía una remuneración mensual de S/ 3 000 y que, cuando fue despedido, le entregaron solamente S/ 1 100 de líquidación, tomando como base un sueldo mensual de S/ 465.

