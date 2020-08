Paloma Fiuza se ha convertido en una nueva víctima más de la banda que se encuentra hackeando las redes sociales de varios personajes de la farándula local para amenazar y estafar.

La modelo brasileña denunció que los mismos individuos que le robaron las redes sociales a Brenda Carvalho se comunicaron con ella para pedirle dinero o, de lo contrario, también le quitarían sus cuentas.

“Recibí un mensaje de Brenda súper raro, de madrugada: ‘Cómo estás, Paloma’. Me dije qué raro, ella siempre dice amiga, hermana y siempre me habla en portugués. Eso fue en la madrugada, al día siguiente le escribí para preguntarle qué pasó, me dijo ‘hackearon mi cuenta'”, explicó en América Espectáculos.

Asimismo, Paloma Fiuza contó que son varios personajes de la farándula que vienen recibiendo amenazas por inescrupulosos que usan el perfil de Brenda Carvalho.

“También le pidieron plata a Michelle Soifer, a Francini de Axe Bahía. La gente sabe que Brenda ya no tiene Twitter, Instagram ni Facebook, le hackearon todas sus cuentas”, comentó.

La integrante de Esto es guerra resaltó que no hizo caso a ninguno de los mensajes y, por tal motivo, recibió amenazas de muerte.

“Nosotros usamos nuestras redes sociales para divertir a nuestros seguidores, también para trabajar, no es posible que sujetos te escriban palabras de grueso calibre, hasta amenazas de muerte. Eso no puede ser posible, hay que denunciar este tipo de actos cobardes”, expresó.

Finalmente, Paloma Fiuza se refirió al caso específico de Brenda Carvalho y reveló que su amiga ya identificó al delincuente cibernético.

“Me parece de mal gusto lo que nos pasa, hace un tiempo a mi amiga la estaban acosando en sus clases en vivo, la insultaban como querían. Ella bloqueaba a la persona, pero se creaba otra cuenta. Gracias a Dios, ya sabe de dónde salió eso, ya identificó al individuo”, mencionó.

