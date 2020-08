Nicola Porcella pasó un mal momento tras ser acusado injustamente de agresión a una compañera durante un reto del programa Guerreros 2020.

Resulta que Macky González señaló al modelo peruano de haberla empujado. Esto generó una ola de críticas en contra de él.

La conductora del espacio de Televisa Tania Rincón no dudó en arremeter contra la expareja de Angie Arizaga.

“Hay maneras de pedir las cosas y de solicitarlas. Todas son tus compañeras y las tienes que respetar, en ningún momento puedes aventar a Macky ni a nadie”, increpó la presentadora a Nicola Porcella, quien se mostró sorprendido e indignado por la injusticia que se estaba cometiendo.

La presentadora explicó a Nicola Porcella que su primera reacción fue defender a la competidora, ya que en México existen un alto índice de violencia contra la mujer.

“Las estadísticas marcan que en México muchas mujeres pierden la vida por ser violentadas a causa de hombres y lo último que queremos es poner un ejemplo así. Me asusté y alarmé”, concluyó.

Tras el escándalo provocado en el set, Magda Rodríguez, la productora de Guerreros 2020, tuvo que intervenir y desmintió las acusaciones en contra del chico reality, ya que en las imágenes se evidenció que no hubo contacto entre el modelo y Macky González.

En el detrás de cámaras, se pudo observar a Nicola Porcella muy afectado con la situación y al borde de las lágrimas.

“Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir. Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí, yo vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho”, dijo con la voz entre cortada el chico reality ante las cámaras de Guerreros 2020.

Por su parte, Tania Rincón le ofreció disculpas por haberlo acusado.

“Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado (…) No es justo para ti, has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Te estás ganando a tu público, a tu gente, el empezar una nueva carrera en México y no es justo que empieces así”, mencionó.

