Ricardo Bonilla, quien alegró la infancia de miles de niños peruanos al interpretar a Timoteo por más de una década a través de las pantallas de América Televisión, dio una buena noticia a sus seguidores.

El conocido artista habló con Correo y reveló que estuvo preparando los 25 años del querido dragoncito, pero por la pandemia se tuvo que postergar para el próximo. Sin embargo, él reveló que para esta reunión tendría como invitadas a Karina Rivera y María Pía Copello, sus excompañeras de conducción.

María Pía Copello y Karina Rivera estarían en los 25 años de Timoteo, asegura Ricardo Bonilla

Como se recuerda, el animador formó dupla con Karina Rivera entre 1995 a 1999 y con María Pía Copello desde el 2000 hasta al 2006. Por estas experiencias con ambas, Ricardo Bonilla quiere contar con la compañía de las dos para celebrar el aniversario de Timoteo.

“Yo creo que podría darse (ver a Timoteo junto a las dos). Las celebraciones de los 25 años se postergaron para el próximo año, y la idea las incluye a las dos”, dijo el artista al medio local.

Sobre la relación que lleva Ricardo Bonilla con Karina Rivera y María Pía Copello, el animador dejó en claro que con la primera mantiene contacto, mientras que a la segunda le guarda respeto.

“Desde que terminó el programa no nos hemos comunicado (con María Pía), nuestra relación solo era a nivel laboral, pero hay mucho respeto. No es que haya nada en contra, de ningún lado”, explicó.

“Puede que a Karina no la vea un año, pero me acuerdo y la llamo o ella se acuerda y también me llama o me escribe. Esa es la diferencia”, agregó.

