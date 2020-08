Macarena Vélez destaca los ‘beneficios’ de estar soltera: Nadie me va a romper el corazón [VIDEO]

Macarena Vélez disfruta de su soltería bailando y publicando divertidos videos en Tik Tok. La ex chica reality sorprendió a sus seguidores de la plataforma al revelar los ‘beneficios’ que ha experimentado tras finalizar su última relación amorosa.

El clip fue difundido días después de que se hiciera público el ‘ampay’ de su expareja Said Palao junto a Alejandra Baigorria y de las constantes muestras de cariño que se han expresado los integrantes de Esto es guerra en diferentes entrevistas.

A pesar de los coqueteos entre los competidores, Macarena Vélez ha evitado referirse al hecho, y prefiere gozar de las singulares tendencias en redes sociales.

En el referido clip, se ve a la modelo señalando los ‘beneficios’ que habría encontrado al decidir alejarse de las relaciones amorosas.

“Beneficios de estar soltera: no le rindo cuentas a nadie. Nadie me pone los cuernos. Nadie me va a romper el corazón. Te centras más en ti”, expuso la exintegrante de Esto es guerra.

PUEDES VER Macarena Vélez y el mensaje que dejó tras revelarse ‘ampay’ de Alejandra Baigorria y Said Palao

Macarena Velez muestra cómo se mantiene activa durante la pandemia

La exfigura de América Televisión recomendó a sus seguidores realizar rutinas de ejercicios para conservar la salud y compartió un video para inspirar a los usuarios.

Macarena Vélez en Instagram

“Siempre es importante dedicarle tiempo a realizar actividad física y dejar de lado las excusas”, escribió Macarena Vélez en su cuenta de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.