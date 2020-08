Judith Bustos se encuentra atravesando un momento muy doloroso por la muerte de su hermano a causa del coronavirus. Ahora, a ‘La Tigresa del Oriente’ le toca luchar contra esta enfermedad, a la cual, según aseguró, vencerá.

El martes 11 de agosto, la cantante peruana confirmó que dio positivo a la prueba del peligroso virus.

La Tigresa del Oriente asegura que no se dejará vencer por el coronavirus a pesar de avanzada edad | Judith Bustos

“Sí (contrajo el coronavirus). Ahorita estoy mal, no puedo hablar”, dijo para La República.

No obstante, ella dejó en claro que se mantendrá firme para vencer a la COVID-19. Además, enfatizó que sus 74 años no es impedimento para luchar, ya que se siente “una mujer guerrera”.

“No me siento bien, me duele mucho la cabeza, estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso (…) Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer al coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida”, contó ‘La Tigresa del Oriente’ a El Popular.

Asimismo, la intérprete de “Nuevo amanecer”, quien se encuentra cumpliendo con la cuarentena en su casa de La Victoria, contó que la prueba se hizo el último lunes porque tenía algunos síntomas de la enfermedad.

“Ya me sentía un poco mal y por eso es que acudí a un médico, quien me dijo que estaba infectada. Casi me muero de la impresión, no sé en qué momento me contagié”, indicó Judith Bustos.

“Sé que es un mal terrible que se está llevando a miles en todo el mundo. Pero como te repito, soy una luchadora y con la ayuda de Dios, la ciencia, mi familia y toda la gente que me quiere voy a derrotar a la COVID-19. Ahora solo me queda seguir todas las indicaciones de los profesionales en la materia”, concluyó ‘La Tigresa del Oriente'.

