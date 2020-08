Consuelo Duval sobre presunta foto desnuda suya: “¿Y mis estrías?”

Consuelo Duval, conocida por interpretar a Federica en La Familia P. Luche, decidió pronunciarse mediante su cuenta oficial de Instagram, luego de que el martes 11 de agosto empezara a circular en redes sociales una presunta foto suya en la que aparecía desnuda en una playa.

La actriz y conductora de televisión decidió romper su silencio y acabar con las especulaciones, con un contundente mensaje.

“Tengo que callar algunas bocas”, mencionó Consuelo Duval, junto a dos fotos (una suya y la otra en cuestión), para hacer notar las diferencias entre las mismas.

Consuelo Duval se pronuncia en Instagram

“Aquí te falló, muy ca… el Photoshop. ¿Mi cirugía de la panza? ¿Dónde están mis estrías? ¿Ya no me como las uñas? La depilación definitiva ‘falió firgui’. ¿Y mi ombliguito, cómo creció?”, comentó en su post de Instagram, de manera sarcástica, negando así ser la protagonista de las imágenes filtradas.

Consuelo Duval confiesa que Raúl Araiza fue su primer amor

Durante una entrevista con el programa La última y nos vamos, la actriz Consuelo Duval admitió que el actor Raúl Araiza fue su primer gran amor.

“Fue mi primer novio, y mi hermano cómo se encabronó, yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. Él trabajaba en Senda de Gloria (telenovela de 1987). Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Me dejaba en el Metro Viveros, me decía: ‘Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas’, y yo: ‘Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro’”, declaró la artista, recordando, con gran afecto, su romance.

Consuelo Duval y Raúl Araiza.

