Amy Gutiérrez muestra su nuevo departamento en En boca de todos [VIDEO]

Amy Gutiérrez brindó una entrevista para el programa En boca de todos, en la cual mostró el departamento donde convive junto a sus padres.

Inicialmente, la intérprete de “Alguien” enseñó la repisa en la que guarda su colección de trofeos. “Cada uno ha sido un logro de esfuerzo, de sudor, de muchas lágrimas y alegrías”, indicó.

Amy Gutiérrez ingresó a su su cocina, en la que se animó a preparar algunos panqueques y confesó que, poco a poco, está aprendiendo a cocinar. “Mi mamá cocina muy rico, mi papá también. Creo que yo nací con el don del canto, pero...(risas)”, comentó, en son de broma.

Luego de ello, la cantante mostró su dormitorio en el que guarda su guitarra, algunos peluches y fotos de su paso por las orquestas Son tentación y You salsa.

Amy Gutiérrez también dio algunos detalles de cómo se sintió a raíz de la llegada de la pandemia y los inesperados cambios que surgieron a raíz de esta. “Tenía muchas cosas que hacer este año, tenía muchos proyectos fuera del país, aquí también, que tuvieron que postergarse... Sí, me fue muy difícil al comienzo, pero siento que no hay mal que por bien no venga”, expresó en En boca de todos.

En otro momento, la salsera se animó a revelar que sus padres saben quién es Álvaro, un bailarín con el que se encuentra conociendo.

Amy Gutiérrez no descarta trabajar con Nesty

En una entrevista con La República, Amy Gutiérrez aseguró que no tendría problemas en trabajar con Nesty a pesar del polémico suceso que vivió con él y Mayra Goñi.

“Creo que, si la oportunidad se da más adelante, no tengo ningún problema. La música une a todos y yo no soy una persona resentida ni mala onda con nadie. Lo digo por el tema que pasó tanto Nesty y Mayra (Goñi). Al día de hoy yo les deseo lo mejor. Espero que les vaya muy bien en sus carreras. Si más adelante la oportunidad se da, muy feliz (de trabajar con Nesty), pero por ahora prefiero mantenerme al margen”, declaró la intérprete.

Amy Gutiérrez confiesa que le haría feliz volver a trabajar con Nesty y no descarta a Mayra Goñi en sus proyectos

