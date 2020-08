Toño Centella continúa en el ojo de la tormenta por las acusaciones a su esposa, Jhoana Rodríguez, por infidelidad y robo de pertenencias.

Durante la emisión de Tengo algo que decirte, la cónyuge del cantante lanzó una fuerte revelación tras la mediática ruptura. Ella se presentó a través de una llamada, enlazándose con el cumbiambero y Lady Guillén.

En la conversación dijo que Toño Centella afirmó estar contagiado de la COVID-19 solo para evitar que ella entre a su casa para llevarse sus cosas.

Así también, lo tilldó de “mentiroso” por haber dado información errónea de lo ocurrido y que él se jacta de víctima en el conflicto.

Toño Centella presenta infidelidad de su esposa

Como se recuerda, el cumbiambero reveló en las redes sociales que su esposa le fue infiel con un cantante de la orquesta de Zaperoko.

Durante el programa de Magaly TV,la firme, él mostró los mecanismos que utilizaban para comunicarse y puso al descubierto sus conversaciones.

“Se veían por Zoom. Eran las 2 de la mañana el 1 de junio y le dice ‘Amor, no sé por qué no me sale a mí (el enlace para la videollamada), le sale a mi hija’”, sostuvo en aquel enlace.

No obstante, su expareja Jhoana Rodríguez dijo que ellos ya se encontraban separados cuando ocurrió la presunta infidelidad.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.