Toño Centella se enlazó virtualmente con el programa Tengo algo que decirte para pedir disculpas por haber ofrecido un concierto en plena pandemia por el coronavirus.

El cantante de chicha dijo que el show en mención fue una reunión familiar en la que participó el pasado 15 de junio. “Yo no quería ir, pero me insistieron y acepté. (Estaban presentes) mis sobrinos, primos, tías. Dos canciones habré cantado y luego me retiré a mi casa”, afirmó.

Toño Centella

Asimismo, aseguró que dicha presentación aparecía como un ‘en vivo’ porque retransmitió la misma desde un video que tenía guardado. “Tengo amigos que saben de eso, me explicó y salió así. Yo estaba en mi casa, tengo reposo absoluto”, aseveró en Tengo algo que decirte. Sin embargo, Lady Guillén no se mostró muy convencida ante esta información.

Toño Centella aceptó que no debió participar en la mencionada reunión y decidió pedir disculpas públicas por ello. “Yo entiendo que he cometido un error, te pido disculpas a ti (Lady Guillén) y al lindo público”, expresó. “Mi error más grande fue transmitir y volver a retransmitir el video”, añadió el intérprete en otro momento.

Toño Centella confirma que su mamá contrajo el coronavirus

En una reciente entrevista, el músico Toño Centella dio a conocer que su madre se contagió de coronavirus, hecho que lo tiene bastante preocupado.

‘‘No tengo ganas de nada, pues se confirmó que mi mamita tiene el virus y me preocupa porque a sus 80 años es una persona de mayor riesgo”, detalló el intérprete al diario Trome.

Toño Centella revela que su mamá de 80 años tiene coronavirus tras admitir que dio un concierto en plena pandemia

