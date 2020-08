Toño Centella se presentó en el programa de Lady Guillén, el último martes, para hablar de su polémica presentación compartida en las redes sociales.

En el enlace se presentó Pablo Villanueva ‘Melcochita’ para dar su opinión sobre lo sucedido. Antes de hablar sobre el show realizado por el cumbiambero, se refirió al brindado por él hace unos días en Rústica.

Toño Centella

En ese sentido, aclaró que su presentación se realizó respetando todas las medidas de bioseguridad. Acto seguido, se dirigió al intérprete para mencionarle qué hizo mal.

“La falla de Toño Centella fue sacar el video y enseñarlo (...) hizo mal porque no tenía que publicar video. Debió quedarse ‘Cayetano Heredia’ (callado)”, expresó el actor cómico.

Toño Centella pide disculpas

Por otro lado, aprovechó las cámaras de Latina para pedir disculpas a sus seguidores sobre lo ocurrido, reconociendo que fue un acto irresponsable en plena pandemia del coronavirus.

“Yo entiendo que he cometido un error, te pido disculpas a ti (Lady Guillén) y al lindo público (...) Mi error más grande fue transmitir y volver a retransmitir el video”, expresó el cuambiambero.

“Yo no quería ir, pero me insistieron y acepté. (Estaban presentes) mis sobrinos, primos, tías. Dos canciones habré cantado y luego me retiré a mi casa”, dijo en otro momento aclarando que lo ofrecido fue por una reunión familiar.

