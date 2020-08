Toño Centella admite que hizo concierto durante pandemia: “Solo estuve 10 minutos” [VIDEO]

Toño Centella se encuentra en el ojo de la tormenta tras la circulación de un video donde aparece dando un concierto en pleno estado de emergencia en el país por la pandemia del coronavirus.

El clip fue compartido en vivo el día domingo 9 de agosto por el mismo cantante de chicha desde su cuenta de Facebook. Tras recibir cientos de críticas por hacer esa transmisión, en el que se pudo apreciar que uno de sus músicos llevaba mascarilla, y sabiendo a lo que se exponía, él decidió eliminar la publicación.

Con la polémica encima, Toño Centella se pronunció en sus redes para negar tajantemente haber hecho un concierto durante la cuarentena.

“Están saliendo publicaciones en distintos medios de comunicación que (señalan que) yo estuve cantando y que hice una transmisión. Eso es de hace tiempo. La tenía grabada en mi celular (...). Todavía me encuentro débil, no puedo salir de mi casa. Además, soy consciente de que esta enfermedad no es un juego”, escribió el artista, pero minutos después borró su mensaje.

Tras esto, Toño Centella decidió hablar claramente de lo que pasó con el video y en qué circunstancias se dieron. En conversaciones con Trome, admitió que dicha presentación se dio durante la pandemia, pero aclaró que fue cuando se dio fin a la cuarentena obligatoria.

“Cómo pueden pensar que hice una fiesta, ese video es de junio cuando se suspendió la cuarentena y mi primo me pidió que fuera a su casa para cantarle por su cumpleaños. Solo estuve 10 minutos y habían 15 personas, todos familia. No es del domingo”, dijo el artista al medio local.

Asimismo, Toño Centella, quien se encuentra recuperándose de una operación de manga gástrica, reveló que está pasando por un duro momento, ya que su madre se contagió del coronavirus.

‘‘No tengo ganas de nada, pues se confirmó que mi mamita tiene el virus y me preocupa porque a sus 80 años es una persona de mayor riesgo”, mencionó.

