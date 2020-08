Jackson Mora niega coqueteos a Olinda Castañeda: “Es totalmente falso” [VIDEO]

Olinda Castañeda reveló este lunes 10 de agosto que su expareja Jackson Mora le escribió por Instagram, pese a que este actualmente tiene un romance con Tilsa Lozano.

Tras darse a conocer esta información, el boxeador y empresario se contactó, vía telefónica, con Magaly TV, la firme, para explicar el porqué de sus conversaciones.

PUEDES VER Olinda Castañeda muestra chats con Jackson Mora y manda fuerte mensaje a Tilsa Lozano

Jackson Mora aseguró que no intercambia mensajes con Olinda Castañeda de manera continua y que solo lo hizo en el chat que fue mostrado de forma pública en el programa de Magaly Medina.

“Yo no converso con Olinda, solamente lo que ves en pantalla. Es totalmente falso (que intentara cortejarla)”, acotó sobre el comentario en el que le dice “Esos kilitos te han sentado bien”.

Asimismo, cuando le consultaron por qué le escribió SOS a la modelo, él aseguró que se refería a sus negocios. “Es SOS de cualquier cosa me escribes por acá, para coordinar los negocios que estamos haciendo”, precisó para Magaly TV, la firme.

PUEDES VER Pareja de Tilsa Lozano no sabe cuánto tiempo llevan de relación y ella tiene peculiar reacción [VIDEO]

Finalmente, Jackson Mora admitió que Tilsa Lozano no tenía conocimiento de que él le había escrito a Olinda Castañeda recientemente. “No, no sabía porque, bueno, no es una comunicación constante”, aseguró.

Tilsa Lozano y Jackson Mora celebran siete meses de relación

Hace solo unos días, Tilsa Lozano y Jackson Mora cumplieron siete meses como pareja, por lo que decidieron celebrarlo con una romántica cena.

“Hoy me maquillé, me peiné, me vestí bonita y me puse tacos. Por él (Jackson Mora). Hace como cinco meses no hacía esto, estoy feliz. Lo extrañaba”, expresó la popular ‘Tili’ en sus historias de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.