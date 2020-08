Nicola Porcella se encuentra viviendo solo en México tras firmar contrato para el reality Guerreros 2020 de Televisa.

La expareja de Angie Arizaga mostró que estar solo y hacer sus cosas diarias no ha sido tarea fácil, sobre todo en cuanto alimentación. Sin embargo, y tras algunos meses, el modelo por fin logró prepararse un buen desayuno.

Nicola Porcella asegura que es un Gastión Acurio tras aprender a sancochar huevos en Instagram

Nicola Porcella mostró muy contento su nueva hazaña a través de sus historias de Instagram donde dejó en claro a sus seguidores que ya sabe hacer unos buenos huevos hervidos y avena.

No obstante, y haciendo valer su sentido del humor, el chico reality bromeó con que ahora es “todo un Gastón Acurio”, en referencia al reconocido chef peruano de fama mundial.

“Después de casi dos meses ya me salen bien los huevos y bien mi avena. Ja, ja, ja… ya estoy aprendiendo, soy todo un Gastón Acurio”, comentó Nicola Porcella en el video que publicó en sus redes.

Nicola Porcella habla de su tatuaje

Nicola Porcella fue blanco de burlas tras mostrar un extraño tatuaje que se hizo en la espalda de la Virgen de Guadalupe. Tras las críticas, el modelo dijo en video en Instagram que el trabajo aún no estaba terminado.

“El tatuaje tenía que retocarlo, tenía que terminarlo, pero me dolía demasiado, no sé por qué, primera vez que me duele tanto un tatuaje, no aguanté y lo he dejado ahí, porque faltan un montón de cosas”, detalló en el video que fue difundido por Instarándula.

