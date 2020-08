Laly Goyzueta volvió a la pantalla chica como protagonista de “La otra orilla”, la serie de América TV que trata sobre la situación de muchos peruanos durante la pandemia del coronavirus.

En conversaciones con un medio local, la actriz contó su experiencia en la nueva producción de Michelle Alexander. Durante sus declaraciones, habló sobre la construcción de su personaje.

La otra orilla, la nueva serie de Michelle Alexander. Foto: cortesía

“Para hacerlo, me fije en las personas que conozco. Te soy sincera, al inicio de la cuarentena yo no era tan maniática, pero con el paso de los días y al ver que gente que conozco fallecía por el virus, me empecé a volver más precavida en todo, entonces como que por ahí también la encontré”, comentó en charla con Correo.

Así también, dio detalles de cómo tomó la noticia cuando la llamaron para ser integrante del elenco de la serie. Al respecto, confesó no haberlo pensado dos veces porque la pandemia había ofuscado sus planes laborales.

La recordada actriz vuelve a la pantalla chica con el personaje de “Lorena”, en la serie La otra orilla. | FOTO: difusión

“Que me den la oportunidad de hacer esta telenovela lo sentí como un milagro. Te juro por Dios, en ese momento dije: qué afortunada soy. Estoy tan agradecida con Michelle y con la producción en general, porque de verdad nos cuidan muchísimo, me siento segura en todo momento”, reveló Laly Goyzueta.

“Para mí es un reto como actriz tratar de mantener el interés de la audiencia estando prácticamente sola, pero tengo la suerte de contar con unos maravillosos directores, una linda historia y compañeros de lujo”, agregó la actriz.

