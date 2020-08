Gustavo Cerati siempre fue un artista multifacético. Aclamado por multitudes no solo en Argentina sino también en varios países alrededor del mundo, ha dejado un legado que hasta el día de hoy perdura.

Natural de Barracas, Buenos Aires, el artista nació un 11 de agosto de 1959, y desde muy chico tuvo interés por la música, sin dejar de lado otros talentos que también desarrolló.

El mundo se vistió de luto el 4 de septiembre de 2014 luego de que el líder de Soda Stereo falleciera de un accidente cerebrovascular, tras cuatro años en coma. Hoy recordamos al gran exponente del rock latinoaméricano brindándote 20 curiosidades sobre su vida.

Curiosidades de la vida de Gustavo Cerati

1. La banda favorita de Cerati fue The Police. El cantante confesó que era una de sus principales influencias al momento de hacer música. Del mismo modo, era fanático de Queen, The Cure y David Bowie. En el ámbito nacional, Alberto Spinetta también influyó en sus creaciones.

2. Como fanático acérrimo de The Police, participó en el homenaje latino que se llevó a cabo en el álbum ‘Outlandos D´Americas’. Cerati cantó muy a su estilo ‘Bring on the night’ y compartió escenario con Andy Summers y Vinnie Colaiuta.

3. Siempre tuvo destreza para los deportes. Cuando era joven realizó atletismo y natación.

4. Cerati inició su primera banda a los 12 años. Siempre interesado por la música, le gustaba presentarse en reuniones familiares.

5. Antes de formar Soda Stereo, estuvo haciendo música con otras agrupaciones llamadas Vozarrón y Savage; asimismo, integró el trío musical Triciclo.

6. Existe una etapa de Gustavo Cerati llamada ‘pre-Soda', en la que perteneció a tres grupos distintos: The Morgan, junto a Sandra Baylac y Zeta Bosio; Stress, con los mismos personajes mencionados anteriormente además de Charly Amato y el baterista Pablo Guadalupe; y Proyecto Erekto, junto a Andrés Calamaro.

7. El compositor argentino era amante de la música electrónica, por lo cual inició un proyecto denominado Plan V, junto a Andrés Bucci, Guillermo Ugarte y Christian Powditch, todos de Chile. Ellos lanzaron dos álbumes, uno en 1996 llamado ‘Plan V’ y el otro en 1998 que lleva por nombre ‘Plan Black V Dog’.

8. Luego de conformar Soda Stereo, grabó siete discos con la banda: ‘Soda Stereo’ (1984), ‘Nada personal’ (1985), ‘Signos’ (1986), ‘Doble vida’ (1988), ‘Canción animal’ (1990), ‘Dynamo’ (1992) y ‘Sueño Stereo’ (1995).

9. El intérprete de ‘En la ciudad de la furia’ no dejó de hacer música en ningún momento, por lo que grabó también discos como solista. De esta manera, presenta cinco en su haber: ‘Amor amarillo’ (1993), ‘Bocanada’ (1999), ‘Siempre es hoy’ (2002), ‘Ahí vamos’ (2006) y ‘Fuerza natural’ (2009).

10. Cerati también colaboró con varios artistas y agrupaciones, una de ellas fue su apoyo en Bajofondo, que en ese momento era liderado por Gustavo Santaolalla. En su momento, interpretó junto a ellos ’El mareo’.

11. Otro dato curioso de la vida del argentino es que trabajó musicalmente junto a su hijo Benito, ya que él compuso algunas de sus canciones. De las más sonadas, se recuerda ‘Adiós’, ‘Rapto’, ‘Fuerza Natural’ y ‘Desastre’.

12. El genio del rock en español también tuvo su lado sentimental. De esta forma, estuvo casado en dos oportunidades: con Belén Edwards quien fue su primera esposa, y luego con Cecilia Amenábar.

Cecilia Amenábar y Gustavo Cerati en el día de su boda. (Foto: Internet)

13. Con su segunda esposa, Cecilia Amenábar, tuvo sus dos hijos: Benito y Lisa Cerati.

14. Siempre se comentó que Cecilia Amenábar fue la mujer que más amo, y que le dedicó el manuscrito de ‘No necesito verte', canción muy recordada por sus fans. Fue hecha porque ella vivía en Chile y él en Argentina, pero se aferraban a una relación a distancia. Su romance inició cuando Amenábar tenía 17 años.

15. Un dato que muy pocos conocen es que el músico sufría el síndrome de ‘Peter Pan’, ya que se había negado a crecer y aceptar la adultez. Incluso en una entrevista manifestó: “Voy a tener 60 años y voy a seguir haciendo lo que hago”.

16. Aunque su país natal es conocido internacionalmente por su pasión por el fútbol, Cerati no era muy fanático de este deporte. No obstante, durante una entrevista declaró que era hincha de Racing Club de Avellaneda.

17. Gustavo Cerati era un fumador compulsivo, e intentó dejar el cigarro luego de sufrir una tromboflebitis en 2006. Al final no pudo ya que los años previos al accidente cerebrovascular que le causó la muerte, fumó cerca de 40 cigarrillos diarios.

18. Buenos Aires y Nueva York siempre fueron dos ciudades importantes para él. La primera, porque era su lugar de nacimiento, el cual nunca abandonó; la segunda porque le hacía recordar a su padre, pues él tenía una foto en el Edificio Empire State.

19. Aunque era fan de Charly García, admitió públicamente que nunca le gustó cuando pertenecía a Sui Generis. Durante una entrevista, el argentino manifestó: “Desde los tiempos de Soda tengo una buena relación con él, a pesar de que nunca me gustó Sui Generis. En esa época, me hice más aficionado a la música de Spinetta”.

20. La última vez que se le vio en un escenario fue en su presentación del 15 de mayo del 2010, en Caracas, Venezuela.