Olinda Castañeda revela sus chats con Jackson Mora, pareja de Tilsa Lozano: “Que abra los ojos”

Hace unos días, Tilsa Lozano y Jackson Mora celebraron sus siete meses de relación con románticas publicaciones. Sin embargo, su felicidad ahora se ve empañada por las revelaciones que hará Olinda Castañeda en Magaly TV, la firme.

La modelo anunció que presentará en el programa de Magaly Medina todos los mensajes que le envió el boxeador, pese a la relación que aún mantiene con la popular ‘Tili‘.

PUEDES VER Pareja de Tilsa Lozano no sabe cuánto tiempo llevan de relación y ella tiene peculiar reacción [VIDEO]

“¡Escándalo! Tilsa Lozano celebra su amor con Jackson Mora y hasta da consejos, pero hoy le mostramos las conversaciones que tiene su novio con Olinda, la expareja y eterna rival”, se le escucha decir a la voz en off de Magaly TV, la firme.

Por su parte, Olinda Castañeda no duda en enviarle un contundente mensaje a Tilsa Lozano. “Que abra más los ojitos, que tenga mucho ojo, que se dé cuenta, que no esté tanto de consejera, que vea primero su relación”, señaló.

Cabe precisar que Jackson Mora inició su romance con Tilsa al poco tiempo de separarse de Olinda Castañeda. Sin embargo, según la modelo, el boxeador estuvo cortejando a la ex ‘vengadora’ cuando aún era su pareja.

Tilsa Lozano y Jackson Mora celebran siete meses de relación

Hace unos días, Tilsa Lozano y Jackson Mora celebraron su séptimo aniversario como pareja, con una romántica cita en un restaurante.

“Hoy me maquillé, me peiné, me vestí bonita y me puse tacos. Por él (Jackson Mora). Hace como cinco meses no hacía esto, estoy feliz. Lo extrañaba”, comentó ‘Tili′ en un video que compartió en su Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.