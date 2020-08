Giuliana Rengifo sobre polémica de Silvia Cornejo y su esposo: “No hay que juzgarla”

La cumbiambera Giuliana Rengifo brindó todo su respaldo a Silvia Cornejo, quien viene recibiendo una serie de críticas por embestir el auto de su esposo Jean Paul Gabuteau luego de sostener una fuerte discusión en la vía pública.

“Hablé con ella hace unos días y me dijo que estaba tranquila. Silvia es una buena mujer, trabajadora, está más churra que nunca y no hay que juzgarla porque a todos en algún momento nos puede pasar ser dependiente de alguien”, comentó la cantante.

Como se recuerda, las imágenes de la riña que protagonizaron la ex Miss Perú y su pareja, fueron emitidas por el programa que conduce Magaly Medina, quien lamentó el comportamiento de la presentadora de televisión, tildándola de “incondicional”.

Por su parte, Giuliana Rengifo pidió comprensión para su amiga Silvia Cornejo y confesó que ella vivió una situación similar con una expareja. “Nadie sabe lo de nadie, en algún momento también he estado en su posición y sé que ella no necesita de un hombre para seguir adelante. Además, yo creo que ya pasó la página, así que no le hagan bullying. Le deseo lo mejor siempre”, puntualizó.

En otro momento, la artista anunció que el próximo 22 de setiembre cumplirá 19 años de trayectoria y los celebrará con un concierto virtual al que podrán acceder todos sus fans de manera gratuita, según declaró para Trome.

