Pedro Loli ha pasado difíciles momentos debido a las restricciones que decretó el gobierno para prevenir la propagación del coronavirus en el Perú. Sin embargo, no dio marcha atrás, lo cual quedó demostrado en su última publicación en Instagram.

Al saber que no podrá dar conciertos por un largo tiempo, el cantante de cumbia optó por salir adelante a través de la venta de ropa.

Mediante su Instagram, el intérprete presentó el negocio que ha emprendido para poder solventar sus gastos y los de su familia. “Poleras, poleras, lleve caser@. Seguimos trabajando”, escribió el integrante del Grupo 5, junto a una fotografía en la que aparece dentro de la tienda en la que exhibe las prendas que pone a la venta.

Pedro Loli presenta su nuevo negocio en Instagram

Al ver dicho post, los fanáticos de Pedro Loli le enviaron mensajes de felicitación, brindándole sus mejores deseos en esta iniciativa. “Éxitos en todo lo que te propongas”. “Bendiciones en tu negocio” y “Éxitos y muchas bendiciones para ti”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Pedro Loli revela que se terminaron sus ahorros

A principios de agosto, Pedro Loli confirmó que se le terminaron los ahorros, por lo que se estaba dedicando a ofrecer presentaciones virtuales.

“Mis ahorritos ya se acabaron. Me ofrecieron vender mascarillas, protectores faciales, pero soy malazo para eso, tampoco me gusta meterme en algo que no haré bien. Actualmente estoy enviando saludos personalizados y hago conciertos virtuales y serenatas, eso me está ayudando”, declaró en una entrevista al diario El Popular.

Asimismo, comentó que su esposa Fiorella Rodríguez era quien le estaba brindando apoyo para no rendirse ante la complicada situación por la pandemia.

