Karla Tarazona defiende a Michelle Soifer: “La gente cree que se opera y ya mañana está bien”

Karla Tarazona expresó su rechazo hacia las constantes críticas hacia la nueva imagen de Michelle Soifer, luego de que se sometiera a la cirugía de manga gástrica. La locutora radial explicó que la ‘guerrera’ se encuentra en un proceso de recuperación y pidió tolerancia a los detractores.

“Se dijo que ahora su físico no está muy saludable, (...) a lo que ella salió a responder que efectivamente sí, de 80 kilos, está pensando en estos momentos 52 kilos. Obviamente eso no es normal”, comentó la locutora en su programa radial El búnker, de Onda Cero.

PUEDES VER: Toño Centella y otros famosos que se sometieron a la manga gástrica

“Lo que ha sucedido con ella, y lo explico, es que al operarse de la manga gástrica se volteó su estómago y no estuvo asimilando la comida. Ahora que ya fue tratada, todo ha regresado a su curso y tiene que recuperar unos kilos”, añadió.

Cabe señalar que Michelle Soifer manifestó que se siente cómoda con su cuerpo luego de someterse a la operación, pese a los fuertes comentarios que recibió en las redes sociales y también por parte de la conductora Magaly Medina.

Ante esta situación, Karla Tarazona pidió paciencia para la recuperación de la cantante. “La gente cree que ya me opero y mañana estoy bien. El proceso de la manga gástrica y todo lo que tenga que ver con el estómago demora más de tres meses para que el cuerpo asimile (...) No es que me operé y se pasó todo, no. Es un proceso que dura meses en el que tu cuerpo se tiene que acomodar. En ese proceso es cuando vas chequeando qué te va bien y qué te va mal y obviamente en ese proceso se encuentra ella porque recién se ha operado”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.