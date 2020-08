Karen Schwarz da detalles de Modo espectáculos: “Regreso en menos de un mes”

Karen Schwarz sorprendió al anunciar su retorno a la pantalla chica y se animó a revelar algunos detalles sobre su nuevo programa Modo espectáculos, en Latina televisión. La conductora dijo que estará en los sets de grabación en menos de un mes.

“Un mes es mucho tiempo, es en menos de un mes. Ya estoy en modo mamá, en modo esposa y ahora estaré en ‘Modo espectáculos’. Hago lo que más me gusta, regresar a la TV me da mucha alegría”, comentó Karen Schwarz en conversaciones con Giovanna Valcárcel.

Como se recuerda, la esposa de Ezio Oliva se retiró de la conducción de Mujeres al mando para cumplir con el aislamiento social en su domicilio, pues estaba a pocas semanas de dar a luz a su segunda bebé, Cayetana.

Durante el enlace con Mujeres al mando, la ex Miss Perú compartió su emoción por estrenar su espacio en la casa televisora ubicada en San Felipe. “Ya son cinco meses desaparecida en mi mundito, en mi burbujita. Pero siempre las veo y las extraño muchísimo a Giovanna, a Mari, a Thais y a todo el equipo, ya estoy lista para regresar”, puntualizó.

“Sé que el estudio de Mujeres al mando es un gran estudio, así que me pueden ver por ahí o de repente me pueden ver un poquito más tarde, no puedo decirles mucho”, añadió Karen Schwarz.

