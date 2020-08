Juliette Binoche: “Siempre he defendido mi independencia”

Tomado de El País

Juliette Binoche nos abre su casa desde su computadora, rodeada de libros y fotos de familia. “Debo confesar, aunque lo diga bajito, que me tiene muy feliz. Me alegra estar en casa, sin correr de un lado a otro. Para mí, lo de quedarme en casa es un lujo, estar con mis hijos, leer, tener tiempo propio. Trabajo mucho y paso mucho tiempo fuera. Así que es un lujazo que alimenta mi alma”, dice la actriz ganadora del Óscar por El paciente inglés.

Un descanso tras varios rodajes de los que próximamente estrenará Manual de la buena esposa.

La película tiene lugar a finales de los 70, cuando existían las escuelas de señoritas para convertirse en buenas esposas. En tres años aprendías a cocinar, tener hijos, cuidar del jardín, someterte a los deseos del marido, incluso si no te apetecía… Aunque hablamos de otro tipo de confinamiento, se toca el tema en clave de humor.

No es el tipo de manuales que se suele leer…

¡No! Me crié en una familia muy artística. Sin dinero, pero orientada al teatro, a la literatura. Políticamente muy concienciada. Ya sabes, franceses, la década de los años sesenta, el Mayo del 68… Tenía cuatro años por aquel entonces y lo malo es que ni mi hermana ni yo vimos demasiado a nuestros padres, lo que nos hizo más vulnerables, pero también mucho más independientes.

Se habría marchado… ¿a Hollywood?

Hay mucho más mundo que Hollywood. Nunca he entrado en su juego. Quizá porque nunca he vivido allí. Siempre he defendido mi independencia. Es cierto que decidí quedarme en Francia para criar a mis hijos, pero también quería una carrera que incluyera no solo los Estados Unidos, sino otros países, otras voces.

¿Cuál es el manual del buen filme?

No existe. De joven pensaba que el guion. Adoraba cada palabra. Eran sagradas. Ahora muchas veces me siento coguionista porque cambio mucho el guion. Lo que digo tiene que sentirse de verdad. Me lleva a un proyecto el director que hay, la curiosidad de trabajar con determinados actores. Pero ni los mejores ingredientes garantizan un buen filme.

¿Se arrepiente de alguno?

Ninguno. No soy la mejor para analizar mi carrera, pero mis películas han sido mi decisión, a veces para sorpresa de mis agentes, que intentaron venderme el juego de “esto va a ser bueno para tu carrera”. Tuve la suerte de trabajar con Jean-Luc Godard cuando tenía 18 años, y a partir de ahí solo puedo sentirme bendecida. Lo que sí te digo es que sea para un día o para varios meses, en todo lo que hago me entrego a fondo.

