Brenda Carvalho atraviesa por un mal momento debido al acoso y extorsión que viene enfrentando. La brasileña denunció que una banda criminal cibernética del extranjero ha hackeado sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y hasta sus correos electrónicos, con la finalidad de pedirle dinero por la devolución de los mismos.

De acuerdo con la figura de Exporto Brasil, todo inició cuando un usuario de nombre “Pedrito” empezó a acosarla sexualmente con comentarios obscenos y amenazas en su canal de ejercicios de Instagram.

“Te voy agarrar, te voy a violar y muchas cosas peores. La gente me defendía, y dije ‘este está loco’ y lo bloqueo. A los 5 segundos aparece como otro Pedrito y me dice ‘conmigo no podrás’ y lo bloqueo. Era imposible detenerlo”, declaró Brenda Carvalho para El Popular.

“Que ‘voy a ir a tu casa', que ‘te voy agarrar, vas a ver qué voy hacer contigo'. Me acosó, me insultó, todo. Tuve que bloquear más de 30 cuentas de ese sujeto”, acotó la famosa.

Brenda Carvalho ya denunció el caso ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT), donde le indicaron que los extorsionadores serían del exterior del país. “Me robaron todo, hasta los correos electrónicos, donde están también registradas mis cuentas bancarias. Eran 3 correos y si no actuaba me iban a robar. He denunciado a ese Pedrito, todo la información está con la Policía. Él, a través de mi cuenta, había pedido dinero a más de 50 personas, por eso mandé un comunicado aclaratorio”, señaló.

“Lo que dice la Policía es que, al parecer, no es de acá, de Perú, sino es extranjero. Todo apunta a que es una banda criminal cibernética que actúa en países vulnerables como Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. Es decir, los que no tienen la tecnología de EE. UU.”, advirtió Brenda Carvalho, quien pese al peligro que enfrenta, asegura que no tiene miedo y no piensa “paralizar” su vida.

