Amy Gutiérrez dice que Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt son bien grandecitas para lidiar con las comparaciones

Amy Gutiérrez, quien volvió a la música con su tema “Alguien”, el cual grabó tras ganar La voz kids en 2014, habló sobre las comparaciones entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, la posibilidad de volver a trabajar con Nesty y su incursión en la actuación.

Además, reveló que se encuentra pasando por un gran momento en el aspecto sentimental, pero lo quiere guardar bajo siete llaves.

¿Cómo te animaste a grabar un video en medio de la pandemia?

Ahora hay que animarnos en vez de desanimarnos. En mi caso, mi familia y mi equipo siempre me empujan a hacer más cosas. Esta canción “Alguien” salió en el 2014 cuando yo gané La voz kids. Luego de seis años estoy reelanzando este tema propio, ya que no es un cover, el cual tuvo un bonito significado y eso me motivó a sacarlo. En su momento, quizá, no se pudo tener la misma promoción que ahora y por eso quise darle su lugar.

En el final del video “Alguien” apareces besando a la actriz María Claudia Ghersi

En un comienzo solo iba a cantar, pero decidí tomar el reto para mi propio videoclip. Justo este año estoy haciendo muchas cosas en el ámbito actoral. Estoy trabajando en una miniserie que ya sabrán cuando sale.

Nosotros ya sabíamos de qué iba a tratar la historia porque queríamos dar un mensaje de amor puro a la gente… sin barreras, colores, prejuicios o géneros porque el amor es amor. Fue muy emocionante y bonito. Fue una experiencia inolvidable. Me gusta que la gente lo haya tomado de buena manera y que en nuestro país las personas entiendan que el amor es así y está bien.

¿Qué piensas de la comunidad LGTB en Perú?

Creo que son personas iguales a nosotros. Solo buscan igualdad y que se los traten de manera respetuosa como ellos lo hacen. Me parece muy válido y justo. Tengo muchos amigos homosexuales a los cuales amo y no tiene nada que ver la opción sexual. Son personas de mucho poder en el corazón y las admiro mucho. Me gusta ser parte de su círculo para motivarlos a que no tengan miedo.

¿A ti cómo te va en el amor?

Bien, feliz y tranquila. En este momento estoy centrada y segura de que quiero estar al cien por ciento en mi música. Lo personal o sentimental prefiero guardármelo para mí y disfrutar de esos momentos con esa persona en privado.

Ya que estás sumergida en el mundo de la salsa ¿qué opinas de las comparaciones entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt?

Creo que cada una maneja su carrera como quiere. Ellas son bien grandecitas para aceptar todo tipo de comentarios. Yo no tengo mucho que opinar, estaría sobrando. Deseo de todo corazón que cada una pueda cumplir lo que se trace y que también puedan vivir en paz. Y si en algún momento alguna de ellas quisiera salir a hablar porque está cansada, tiene todo derecho del mundo. Yo soy amiga de tanto de Daniela como de Yahaira y a las dos voy a apoyar por igual.

¿De quién te gusta más su música?

Algunas canciones me gustan más Daniela y otras de Yahaira. Entonces no te podría decir cuál me gusta más porque cada una tiene su estilo.

¿Volverías a trabajar con Nesty?

Creo que, si la oportunidad se da más adelante, no tengo ningún problema. La música une a todos y yo no soy una persona resentida ni mala onda con nadie. Lo digo por el tema que pasó tanto Nesty y Mayra (Goñi). Al día de hoy yo les deseo lo mejor. Espero que les vaya muy bien en sus carreras. Si más adelante la oportunidad se da, muy feliz, pero por ahora prefiero mantenerme al margen.

¿Tienes comunicación con ellos?

No, y prefiero que sea así, cada uno en lo suyo, pero cualquier cosa que tenga que ver con Nesty o Mayra (en el plano laboral) lo voy a tomar como la artista profesional que soy.

¿Qué más se viene para Amy Gutiérrez?

Se viene un concierto este 30 de agosto online, el cual lo haré a lo grande para que todos puedan disfrutarlo desde sus casas. Se vienen giras en el extranjero para el otro año, hay una novela en la que estoy actuando y ya va a salir muy pronto. Si Dios quiere se viene mi primer álbum y me gustaría que pueda transcender para que sea escuchada en otros países. Estamos con el tema de la internacionalización.

