Pareja de Tilsa Lozano no sabe cuánto tiempo llevan de relación y ella tiene peculiar reacción [VIDEO]

Tilsa Lozano y Jackson Mora celebraron sus 7 meses como pareja con una romántica cena, la cual compartieron a través de redes sociales.

Fue la empresaria quien usó sus historias de Instagram para publicar una serie de videos donde apareció muy feliz por la fecha tan especial.

“Hoy me maquillé, me peiné, me vestí bonita y me puse tacos. Por él (Jackson Mora). Hace como cinco meses no hacía esto, estoy feliz. Lo extrañaba”, dijo Tilsa Lozano para dejar en claro que no sale mucho de casa.

En otra parte del clip se le escucha decir a la modelo que su pareja “tiene permiso” para salir en sus historias de Instagram.

PUEDES VER Rodrigo González comunica que denuncia de Tilsa Lozano en su contra fue archivada [VIDEO]

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Jackson Mora no sabía exactamente cuánto tenía cómo enamorado de Tilsa lozano.

“Feliz aniversario”, dijo el hombre. Ante esto, la empresaria lo corrigió y le aclaró que estaban celebrando “mesario”, ya que aún no cumplían un año como pareja.

Segundos después, Jackson Mora le preguntó cuántos meses llevaban, evidenciando que no tenía idea del tiempo. Tilsa le respondió en medio de risas que ya tenían “7 meses”. El novio de la empresaria se quedó asombrado e intrigado.

¿Tilsa Lozano envió indirecta a Magaly Medina?

Tilsa Lozano envió un peculiar mensaje luego que el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, saliera a una reunión de amigos cuando aún había cuarentena obligatoria.

“¿Ahora sí existe la privacidad?”, “¡Qué pase la mentirosa!” “¿Y ahora?”, fueron las frases que dejó la empresaria en su publicación, la cual estuvo acompañada del hashtag #Credibilidadcero.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.