Tilsa Lozano: “El que te quiere engañar lo hará, así le pongas GPS o guachimán” [VIDEO]

La exmodelo Tilsa Lozano se mostró contenta y orgullosa de continuar su relación con el boxeador Jackson Mora y que esta haya perdurado a lo largo de la cuarentena.

En ese sentido, dejó claro que confía plenamente en su pareja, pues considera que “no hay pandemia ni nada que pueda impedir eso (una infidelidad)”. “Así pongas un GPS en el carro igual si te quiere engañar lo hará (risas). Es la realidad”, manifestó.

“El que te quiere, te va a querer; el que no, te la va hacer, así le pongas GPS o pongas un guachimán en su puerta”, añadió la popular ‘Tili‘, en una entrevista al diario El Popular.

Tilsa Lozano se refirió, precisamente, a Silvia Cornejo, quien le habría puesto un GPS a su expareja Jean Paul Gabuteau, para seguir los pasos de este. “Si ella desconfió, sus motivos habrá tenido; ya le había sacado la vuelta una vez. Uno nunca sabe lo que pasa en la casa, pero si te sacó la vuelta una vez, está claro que podría volver a hacerlo”, señaló.

Finalmente, la exconductora de televisión aseguró que no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad, pero, si se diera el caso, no dejaría de creer en el amor. “Si me la hacen, me la hacen; no cerraré las puertas al amor, ni me volveré paranoica toda mi vida. Disfruto el momento, amo y me dejo amar y, si en algún momento me saca la vuelta, bueno pues, tendré que comenzar de cero, pero vivir paranoica, no”, sentenció Tilsa Lozano.

