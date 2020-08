Peter Fajardo, productor de Esto es guerra, no se guardó nada tras especularse que Nicola Porcella sería en la actualidad un personaje muy caro tras formar parte del programa Guerreros 2020 de Televisa.

La cabeza del conocido reality peruano fue consultado sobre el valor económico de la expareja de Angie Arizaga y no tuvo mejor idea que trolearlo.

Fue el mismo Nicola Porcella quien compartió a través de sus historias de Instagram lo que Peter Fajardo pensada sobre su nuevo “precio” en el mercado.

El productor participó con sus seguidores en el juego de preguntas y no tuvo problemas en responder todas las inquietudes.

"¿Verdad que no pueden llevar a Nicola a EEG por qué su carta vale millones?", fue la interrogante que le lanzaron a Peter Fajardo.

“No, Nicola Porcella eso es lo que tú quieres vender jajaja”, respondió la cabeza de Esto es guerra.

Como se sabe, Nicola Porcella viajó en medio de la pandemia a México para formar parte del reality Guerreros 2020 de Magda Rodríguez. El peruano ha causado una que otra controversia ya sea por su peso, tatuajes o discusiones con la productora por no querer formar parte de Los Leones.

Nicola Porcella quiso una despedida por parte de Peter Fajardo

A través de un video en Instagram, Nicola Porcella interactuó con sus seguidores y terminó confesando que le hubiera gustado una buena despedida de Esto es guerra.

“La idea es quedarme viviendo en México, pero me merecía una despedida bonita, ¿no? Díganle al señor Peter Fajardo, por favor, que no me despidieron como debió ser”, comentó.

