Mónica Cabrejos responde a Olenka Zimmermann tras críticas a su programa: “No la conozco”

Mónica Cabrejos minimizó las críticas que lanzó Olenka Zimmermann sobre el programa Al sexto día.

Como se recuerda, la modelo de 49 años señaló que el espacio que conduce la periodista “ya no aporta nada” por las malas decisiones de quien está a la cabeza. Aunque no dio nombres, la presentadora dejó entrever que toda la responsabilidad caía en la productora Susana Umbert.

“Era un gran programa, pero ya no aporta nada. Quien está en la conducción no tiene nada de culpa, ni aporta nada tampoco. Quien está al mando, en la línea editorial, es la responsable de todo, y ya sabemos que no sabe hacer televisión buena e interesante. Todo lo que toca lo pudre”, comentó al diario Ojo.

Tras los comentarios de Olenka Zimmermann, Mónica Cabrejos conversó con Carlos Cacho y dejó en claro que cuando una persona vive feliz no tiene por qué lanzar juicios sobre otras personas.

“Yo pienso que cuando una persona está feliz, pues no jo…, esa es la pura verdad. Razón por la cual deseo lo mejor para todos y en especial para ella. Porque si está bien físicamente, con salud, con trabajo, con pareja, va a dejar de jo…”, comentó.

“Yo no la conozco, no la sigo. Yo en este momento de mi vida, que de por sí ya es muy difícil para todos para los que tenemos trabajo, para lo que no, porque nosotros saliendo como periodistas, como reporteros, vemos una realidad muy dura, entonces yo tengo derecho de seleccionar las cosas que quiero en mi vida y las que no quiero”, agregó.

Asimismo, Mónica Cabrejos no tomó importancia sobre los comentarios de Olenka Zimmermann, ya que aseguró que en este momento su tranquilidad está primero.

“Me preocupa estar tranquila, cualquier tipo de comentario que vaya contra mi trabajo, lo respeto y lo dejo ahí en la puerta. Mi tranquilidad no la negocio”, sentenció la exvedette.

Cabe mencionar que Mónica Cabrejos reemplazó a Olenka Zimmermann en la conducción de Al sexto día.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.