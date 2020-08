Alfredo Zambrano reafirma su amor por Magaly Medina cantando romántico tema [VIDEO]

Las conductora Magaly Medina utilizó sus historias de Instagram para compartir la romántica interpretación que realizó su esposo Alfredo Zambrano. El notario la deleitó cantando una conocida canción de Franco de Vita.

En el video, la pareja de la presentadora de televisión entona el tema “Tú de que vas” del músico venezolano. “Hoy tocó práctica de canto...”, escribió la popular ‘Urraca’ encima del material audiovisual.

Como se recuerda, Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplirán a fines de años 4 años de matrimonio. Ambos mantienen una sólida relación, buscando no exponer sus intimidades en televisión.

Magaly Medina revela secretos de cuando estaba en prisión

La conductora dio a conocer a sus televidentes, en la edición del último viernes de Magaly TV, la firme, una dura experiencia durante los cinco meses de prisión en la que estuvo en 2008.

En su espacio televisivo de ATV abordaba el tema de las personas que se obsesionan con bajar de peso. Al respecto, decidió lanzar un comentario.

PUEDES VER Magaly Medina responde a Richard Swing luego de recibir carta notarial [VIDEO]

“Las personas anoréxicas, que tienen esta enfermedad, no nos damos cuenta. Yo me volví anoréxica cuando estuve en prisión y no lo sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo me veía gorda, desgraciadamente es una enfermedad que se necesita ayuda”, reveló la comunicadora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.