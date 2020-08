Magaly Medina: “Me volví anoréxica cuando estuve en prisión”

Magaly Medina lanzó una dura confesión durante la última edición de su programa, el pasado viernes 7 de julio.

La conductora de Magaly TV, la firme, quien ha causado polémica por sus ácidos comentarios por el físico de algunos de personajes de la farándula local, explicó sus razones del porqué de sus declaraciones.

Magaly Medina reveló que le preocupa mucho las personas que se obsesionan con bajar de peso porque ella sufrió de anorexia el tiempo que estuvo en prisión tras perder una demanda por difamación del futbolista peruano Paolo Guerrero.

“Las personas anoréxicas, que tienen esta enfermedad, no nos damos cuenta. Yo me volví anoréxica cuando estuve en prisión y no lo sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo me veía gorda, desgraciadamente es una enfermedad que se necesita ayuda”, dijo la figura de ATV para explicar a sus seguidores lo peligroso que es ese desorden alimenticio.

Recordemos que Magaly Medina fue condenada a cinco meses de prisión efectiva, en 2008, por difamar a Paolo Guerrero.

En noviembre de ese mismo año, la conductora de Magaly TV, la firme recordó cómo fueron sus días en la cárcel.

“Nunca me bañé con jarrita, pero sí con agua fría, y había que hacer tu cola porque todas desde las 5 de la mañana querían bañarse (…) A partir de las 5 de la tarde, me daban 5 minutos para hablar por teléfono en una sección donde había un teléfono abandonado porque no dejaban que hiciera cola con otras internas por temor a que me hicieran algo, lo que nunca se dio”, comentó en aquel entonces.

