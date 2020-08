Fernando Zevallos: “El circo se ha transformado en un acto de resistencia”

El director artístico, creador y fundador de La Tarumba, Fernando Zevallos, conversó con La República y responde algunas inquietudes sobre la experiencia virtual que se presenta hasta el 16 de agosto.

Un día antes, lanzarán la segunda edición de su Programa de Sesiones Lúdicas Virtuales vía Zoom para niños, y adolescentes.

¿Cómo ha sido preparar un espectáculo para presentarlo online, lejos del espíritu que encierra la carpa y el público?

Ha sido una tarea difícil y a la vez un reto muy interesante. La selección de escenas y números circenses ha sido fundamental. Le hemos dado el mismo valor a la calidad técnica circense como a las sensaciones que esas escenas despiertan. En ese proceso ha sido muy importante el trabajo de Visible Media.

Ellos han logrado transmitir las emociones que se experimentan en vivo, a través del formato de video. La sensibilidad y el conocimiento que tienen nos ha permitido crear un video que está calando en los espectadores. Otro elemento fundamental es la música. A lo largo del espectáculo podemos escuchar diferentes géneros que nos remiten al Perú y que son parte de nuestra memoria colectiva.

Los espectáculos de La Tarumba han destacado por hablar siempre del Perú, de política, de la familia. Si bien “Vital” es una recopilación de sus principales números, no dejará de decir algo..

¡Definitivamente...! En estos momentos los artistas tenemos la responsabilidad de caminar junto a los espectadores. Son épocas en las que tenemos que fortalecernos como sociedad. Como país...y juntos defender la vida. Una de las cosas que pretendemos destacar en “Vital” es el esfuerzo común. La solidaridad de los peruanos.

La coyuntura online le permite algo anhelado por todos los artistas: llegar a diferentes partes del mundo. Imagino que nunca pensó que se daría de esta manera...

Creo que nadie pensó en una situación como la que estamos viviendo. Y si bien es cierto que las plataformas virtuales te permiten llegar a cualquier parte del planeta, no dejo de ver que el contexto no es el mejor. El circo es un ritual de celebración. Hoy se ha transformado en un acto de resistencia. Por más que el circo destaque la alegría y la fortaleza de la humanidad, no podemos ser indiferentes ante el dolor globalizado.

¿Qué le ha dejado la pandemia a La Tarumba? ¿Qué tanto los ha golpeado?

La pandemia ha golpeado a La Tarumba como ha golpeado a todos los peruanos. El virus nos iguala en el dolor y en el miedo. Nos ha mostrado lo frágil que es nuestro sistema de salud. Nos ha mostrado un Perú injusto y desigual. Hoy la situación exige madurez y vocación de servicio de parte de todos los peruanos. Esas son algunas reflexiones que nos deja la pandemia.

El ADN del circo es la magia y la alegría. ¿Qué les dirías a quienes aún se resisten a los espectáculos online?

Que, para superar esta crisis, tenemos que ser capaces de adaptarnos a una forma nueva de vida. Ya volverán los días en que sintamos el calor de un abrazo presencial.

