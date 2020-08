Latina anuncia retorno de Karen Schwarz en nuevo espacio de espectáculos [VIDEO]

Karen Schwarz alista su regreso a Latina con Modo Espectáculos, el nuevo espacio de entretenimiento del canal. A través de un video promocional se realizó el anuncio oficial.

Como se recuerda, la exconductora de Mujeres al mando se alejó de la televisión el pasado mes de marzo debido a su avanzado estado de gestación. Esto también coincidió con la llegada de la pandemia al Perú, siendo considerada como población de riesgo.

Por tal motivo, dio un paso al costado en la conducción del magazine. Quien la reemplazó fue Thais Casalino.

“Mira, en verdad, evidentemente estamos pasando momentos complicados en el país. Felizmente, en el trabajo me han dado la oportunidad de estar en mi casa, porque no solamente me tengo que cuidar yo, sino también a mi bebita que ya tiene seis meses”, dijo en una videollamada con el programa matutino.

No obstante, meses después la modelo retornará al canal de la avenida San Felipe. Si bien no se dieron detalles sobre la fecha de su regreso, posiblemente en el transcurrir de los días lo comunicarán.

Nació la segunda hija de Karen Schwarz y Ezio Oliva

A través de Instagram, la reina de belleza reveló en el mes de mayo que su segunda niña nació. Por tal motivo, le dejó un tierno mensaje.

“Lo logramos mi chiquitita! Por fin te tengo en mis brazos. El camino fue difícil pero cuando hay un amor tan puro no existe nada más fuerte”, escribió en un post.

