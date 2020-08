La actriz Jennifer Aniston se pronunció sobre el tan ansiado reencuentro con sus excompañeros de la recordada serie de comedia Friends. En ese sentido, dejó en claro que se mantiene optimista pese a que la reunión haya sido pospuesta por la pandemia del coronavirus.

Aniston comunicó a través de una entrevista con el portal de entretenimiento Deadline, que aunque esto no era lo planeado, ella le ve el lado positivo, ya que les han dado más tiempo para ser más creativos con el esperado show.

“Va a ser genial. ¿Sabes qué? Esto también nos dará más tiempo para hacerlo aún más emocionante y divertido de lo que hubiera sido. Así que el proyecto ha sido pospuesto, yo elijo verlo como el vaso medio lleno”, expresó la actriz que interpretó a ‘Rachel Green’ en la popular sitcom.

Además, Aniston señaló que nadie se ha retractado del proyecto y hasta advirtió al público que nadie podrá deshacerse de los “amigos” más populares de los 90.

“Mira, no iremos a ninguna parte. Nunca se librarán de Friends, lo siento. Están atrapados con nosotros de por vida muchachos”, respondió en tono de broma la actriz de 51 años.

La ahora protagonista de The morning show no tiene ninguna urgencia de volver a los sets de grabación, debido a que la pandemia aún no se encuentra controlada.

“Desafortunadamente, es muy triste que tuviéramos que moverlo nuevamente. Pero pensamos, ‘¿Cómo hacemos esto con audiencias en vivo?’ Este no es un momento seguro, punto. Ese es el resultado final. No es un momento seguro para hacerlo”, explicó la intérprete.

Asimismo, ya no quiere saber más de este año, por lo que incluso prefiere evitar que sus documentos tengan inscritos el número ’2020′.

“Se supone que debo renovar mi licencia de conducir y no quiero que diga ’2020′. Solo quiero sacar el ’2020′ y dejarlo atrás”, confesó.

Por otro lado, como se recuerda, HBO Max confirmó en febrero de este año que tanto las estrellas como los creadores de la serie se reunirían en un especial que se filmaría en el estudio 24 de la sede de Warner Bros en Burbank, California, mismo lugar en donde se grabó la serie de televisión original.

Los seis actores protagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer; y los creadores David Crane y Marta Kauffman, habrían pedido el doble del salario que cobraban por episodio por este programa. Algunos medios estadounidenses calculan una suma entre los USD 2.5 a 3 millones.

