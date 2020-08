Don Omar vuelve a la música con “Si te tiras”, su nuevo tema junto a Jowel & Randy

El cantante urbano Don Omar está de vuelta. Luego de su gira “Forever King, The Last Tour”, que marcaba su retiro de los escenarios, el conocido reggaetonero anunció su regreso con una inesperada publicación en sus redes sociales.

A través de Instagram, el músico extranjero compartió el nombre y parte del adelanto de su colaboración con Jowel & Randy. “Si te tiras”, es el título de esta canción.

Según información de medios internacionales, Mr. & Mrs. Entertainment emitió un comunicado sobre el regreso de Don Omar. En el aviso, se detalló que tenía problemas con la disquera Universal, por lo que le impedía lanzar nuevos temas.

Así también, se compartió unas declaraciones del reggaetonero. “Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también”, dijo el autodenominado ‘King’.

“La evolución de los vivos se marca cambiando a quienes en vida nos rodean, comenzando con mis millones de fanáticos, y para ello les tengo un banquete musical para este próximo año que les aseguro, con Dios por delante, nos marcará la vida a todos”, añadió.

Como se recuerda, en el último mes del 2019, Don Omar realizó su última presentación. Fue en el festival Barrio Latino donde el cantante entonó sus últimos temas.

