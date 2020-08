Amy Gutiérrez se emociona al recordar su primer concierto: “Me regalaron 20 soles”

La cantante Amy Gutiérrez brindó una entrevista en la que se emocionó al recordar cómo fueron sus inicios en el mundo de la música.

En dicha conversación, la ganadora de El artista del año relató el conmovedor episodio que vivió luego de dar su primer concierto.

“Fue en el cumpleaños de una amiga de mi mamá. Ella de su voluntad me regaló 20 soles”, contó la intérprete, en declaraciones al diario Trome.

Amy Gutiérrez también sorprendió al revelar que la situación que más le avergüenza es “Cantar en una reunión familiar (porque) están frente a uno y se dan cuenta de tus mínimos errores”.

Además, relató una incómoda situación que vivió cuando se encontraba en pleno show. “Una vez subí al escenario en pantalón y se rompió el cierre. Me tapé toda la presentación”, indicó.

Finalmente, Amy Gutiérrez les envió un mensaje a todos sus seguidores animándolos a seguir cumpliendo con las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus en el Perú.

Como se recuerda, hace unos días la exintegrante de Son Tentación estrenó en Youtube la versión salsa de su tema “Alguien”.

Amy Gutiérrez: “Mi mamá no sabe que tengo novio”

Magaly TV, la firme captó a Amy Gutiérrez conversando, muy de cerca, con el bailarín Álvaro Peralta, pero ella aseguró estar soltera.

Sin embargo, cuando se apagaron las cámaras, la exintegrante de Son Tentación confesó que tenía un romance con el joven y que sus padres no lo sabían.

“No, ¿Por qué han venido? Mi mamá no sabe que estoy con él (Álvaro Peralta) y ahora vas a sacar esta nota, ¿Qué hago dime? Tú me vas a causar problemas con mi papá y mi mamá... (Es un buen chico) pero mis papás no saben que estoy saliendo con él”, aseveró.

