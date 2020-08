Xoana González sobre su novio: “Javier se la jugó por mí, se dio el trabajo de conocerme”

¡Se confiesa! Xoana González está viviendo unos de los mejores momentos de su vida al estar a pocos meses de contraer nupcias. Sin embargo, luego de divorciarse de su expareja, la modelo perdió las esperanzas en el amor y pensó que nadie la iba a querer.

La argentina reveló que tuvo una mala experiencia, en una de sus relaciones, lo cual bajó su autoestima, pero que Javier González, su novio, le demostró que valía la pena darse una oportunidad en el amor.

“Yo pensé que nadie más me iba a querer, porque tengo una imagen para la tele que aunque también es parte de mi personalidad, soy una buena persona. Antes de estar con Javier, salí con un médico que me dijo que jamás me iba a presentar a su familia. Eso me deprimió mucho, bajó mi autoestima. Luego vino lo de Renzo (Spraggon) y llegó Javier que se la jugó por mí, se dio el trabajo de conocerme”, manifestó en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Xoana González sostuvo que siente que ha cambiado algunos aspectos de su personalidad.

“La cultura de ustedes me ha enseñado bastante, frené mis bromas y humor. Soy muy feliz y me encanta estar con él”, mencionó.

PUEDES VER Rodrigo Valle recibe fuertes críticas por comparar a Xoana González con su mascota

Finalmente, comentó que no desea tener una despedida de soltera y que su matrimonio será en Punta Sal.

“No (despedida de soltera), porque eso implicaría una despedida de soltero y mejor no (...) Me caso en tres meses y medio en Punta Sal, y nos quedamos unos días más”, indicó.

