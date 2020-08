Pedro Juanelo, voz principal del grupo criollo Los Juanelos e interpretado por el actor Christian Ysla, conversó en exclusiva con La República para comentar sobre la coyuntura que ha remecido al Perú en los últimos días, se refirió a algunos actores políticos del país, contó sobre el trabajo del tridente musical durante la pandemia de coronavirus y le dirigió un mensaje de aliento a todos los peruanos en medio de la crisis económica y sanitaria.

¿Por qué crees que la coyuntura actual te da tantos insumos para hacer sátira política junto a Los Juanelos?

“Para nosotros, lamentablemente, mientras más basura echa la gente es más material para nosotros porque una parte de lo que hacemos es una respuesta a la cochinada que hacen los políticos. Nos vemos obligados a responder, a reclamar, ya que poner las cosas como pensamos es un escape, pero con cierto humor e ironía. No le voy a decir delincuente a algún congresista, lo puedo pensar, pero no lo voy a afirmar porque no tengo pruebas. En buena parte, creo que es el sentir de muchos peruanos”.

¿Qué sucedió a principios de año entre Los Juanelos y el grupo fujimorista llamado La Resistencia?

“Estábamos en una radio y nos encontramos a la señora Rosa Bartra en el ascensor. Al aire, dije que me dio tanto miedo que me tuve que pasar huevo para que se me pase el susto. Afuera nos esperaba un grupo reducido de gente, pero con improperios e insultos. En ese momento, al contrario de no salir o no hacer nada, prendimos nuestra cámara y lo transmitimos en vivo, se volvió noticia y volamos en likes. Nos hicieron un favor, yo casi ni hable, pero les dimos espacio para que demuestren la clase de gente que son”.

¿Cómo calificarías el trabajo realizado por el nuevo Congreso desde que asumieron funciones?

“Al final nos damos cuenta de que el único mal no es el fujimorismo. Este Congreso está tan dividido, pero están uniendo fuerzas y formando alianzas para la próxima campaña. Ahora, con esa visión, están destruyendo el presente, pero espero que el Perú no sea tan estúpido. Nos quejamos de que el anterior Congreso era una basura, pero nosotros mismos elegimos al actual que es igual de basura”.

¿Cómo tomaste la noticia de que el Congreso le haya negado la confianza al gabinete de Pedro Cateriano? ¿Fue la decisión correcta?

“Fue correcta para el Perú, pero para los intereses de ellos no. Los Juanelos no somos vizcarristas, siempre decimos que no le creemos a nadie. Todo político entra bajo un interés particular, aunque otros son delincuentes. Todos tienen su anticucho, el problema es que algunos tienen chicharrón, rachi, mollejita y su papa. Yo lo único que quiero es que el país avance, así que dejen terminar su gobierno a este tipo y si nosotros la fregamos eligiendo nuevamente a otros desgraciados, pues habrá que aguantar”.

¿Qué esperas del nuevo gabinete en los pocos meses de trabajo que les queda?

“Yo sueño con que los dejen terminar hasta el próximo año. Sé que el Gobierno tiene sus intereses y favorece a algunos porque es política, pero estamos en tiempos de pandemia. Si la izquierda de ahora llega al poder, nos vamos a convertir en una Venezuela. Esto que yo digo con cólera y rabia, Los Januelos tratamos de tomarlo con humor y limpiar el alma de todo lo que nos dan estos políticos”.

¿A quiénes hubieras removido de sus cargos como ministros y a quiénes hubieras mantenido? ¿Alguno de ellos podrá inspirar la próxima canción de Los Juanelos?

“No puedo ser tan irresponsable en decir qué personaje podría o no seguir. Lo que no entiendo es cómo se ensañan con uno y con otro no, cómo ensalzan a uno y a otro no. La política es tan sucia y turbia que me es imposible tener una visión clara porque no sé a quién creerle o en quién confiar, aunque algunos son peores que otros. Yo no podría poner mis manos al fuego por nadie”.

En plena pandemia de coronavirus, con casi medio millón de personas contagiadas y miles de muertos, ¿consideras que el Gobierno de Martín Vizcarra está haciendo una buena gestión?

“La pregunta es quién lo hubiese podido hacer bien. Los críticos y analistas dicen ‘hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro', pero es fácil decir eso después de cuatro meses. Yo no voy a aplaudir a Vizcarra, pero hemos tenido un presidente que se presentaba todos los días para dar la cara, que cerró todo y nos mandó a cuarentena. Seguramente ha hecho las cosas mal porque todo ya venía mal, nuestro sistema de salud estaba colapsado desde hace mucho. La gente esperó que, en plena pandemia, se solucionen problemas de gobiernos anteriores. Me duele decir que es lo que nos merecemos. Cuando Los Juanelos sacamos nuestras canciones nos dan de alma, pero cómo pueden defender a un político, ellos son indefendibles. Detrás de cada acción hay cada cosa oscura que la gente no sabe”.

¿En qué proyectos te encuentras trabajando en la actualidad y cómo han sobrevivido a esta época de pandemia de coronavirus?

“Los Juanelos nunca hemos parado, continuamos sacando canciones durante la cuarentena y tratamos de tener presencia para nuestro público. En Fiestas Patrias, por ejemplo, teníamos evento tras evento. Estoy agradecido porque hay gente que siente que nosotros nos hemos convertido en un símbolo de peruanidad y eso nos honra. Estamos haciendo eventos benéficos junto a instituciones como Caritas, Bomberos de Surco, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y todo lo que recaudamos va directo a esta gente. Nos ha ido mejor que antes. Muchos artistas no quisieron seguir porque no era lo mismo. Yo siento que tengo un compromiso conmigo mismo, si no hago nada me estaría traicionando. Los artistas debemos tener un impulso para decir lo que nos parece que está bien y está mal”.

¿Qué mensaje final le deja ‘Pedro Juanelo’ a todos los peruanos en estos tiempos de crisis sanitaria y económica?

“Yo creo que esto es una carrera de largo aliento en la que hay que resistir a la enfermedad, hay que resistir la falta de trabajo, hay que resistir los ataques de los políticos de porquería y tener memoria. Debemos recordar quiénes son los que están destruyendo nuestro país para que cuando vengan las próximas elecciones sepamos quiénes son los que no les importa nada”.