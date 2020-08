Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al comentar que hará una reunión íntima por su cumpleaños. Ante esto, la esposa del ‘Gato’ Cuba manifestó que se realizó la prueba molecular a ella y su familia para poder verse.

A través de sus redes sociales, Melissa confesó que tenía ganas de celebrar su cumpleaños número 30 ‘a lo grande’ acompañada de orquestas y con amigos, pero no desea ser parte de la cifra de contagiados de COVID-19 en el país.

Asimismo, dio a conocer que no ve a sus parientes desde el inicio de la cuarentena en el mes de marzo.

La exchica reality pudo por fin abrazar a su pareja, quien no lo veía desde antes del inicio de la cuarentena. Foto: Melissa Paredes Instagram

“Les cuento que yo extraño mucho a mi mamá y a mis hermanos. No los veo desde que inició la cuarentena. Quiero que estén para mi cumpleaños el día martes (11 de agosto). Les hemos hecho la prueba COVID y mañana o pasado nos están dando los resultados”, manifestó la actriz de Ojitos hechiceros.

Además confesó que se encuentra nerviosa y ansiosa por los resultados.

“Estoy súper ansiosa. No le han hecho la prueba rápida porque a mí me parece que esa prueba puede darte un falso positivo o un falso negativo (...). Aquí en casa también nos hemos hecho porque de nada sirve que mi mamá venga y que nosotros la contagiemos si es que tuviéramos”, resaltó.

Melissa también contó qué hará el día de su onomástico y subrayó la importancia que tiene la familia para ella.

“Definitivamente no voy a hacer nada porque no se puede. Pensaba celebrar mis 30 a lo grande, con orquesta y todo. Obviamente no se va a poder, pero sí voy a hacer una comida en casa con la familia que creo es lo más importante y lo que hoy en día tenemos que darle más valor que antes”, contó en sus historias de Instagram.

