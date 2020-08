Aleska Zambrano también quiso comentar sobre la relación ‘más que amical’ que vive su expareja y padre de su hijo, Said Palao y Alejandra Baigorria.

Según las redes sociales de Instarándula, Aleska alabó el hecho de que Said se encuentre conociendo a Alejandra y señaló que jamás les tendría odio.

Este portal publicó un mensaje que envió una usuaria a Aleska donde le preguntó su opinión del nuevo romance entre los integrantes de Esto es guerra.

“Ahora que Alejandra Baigorria ya va a oficializar su relación con Said, ya no tendrás cólera a Macarena, sino a Alejandra”, manifestó esta usuaria. Aleska no dudó en responder “Jamás, me encanta”.

Asimismo, el periodista Samuel Suárez difundió capturas de pantalla donde se pudo notar la risa que le causó a Aleska ver un meme donde llamaban “fingida” a Macarena Vélez. La expareja de Said le dio ‘me encanta’ al post y reaccionó de manera jocosa.

Samuel comentó sobre esto. “Qué tal broncón y se vacila pero de alma. Ella está en su tono, ella está en su tono. Aleska, ¿estás celebrando, no?”, señaló.

Asimismo, el periodista reveló que este hecho se generó porque ella sufrió mucho cuando Said y Macarena estaban juntos.

“Tú te preguntarás por qué Aleska estará tan feliz: es que se la tenía jurada hace tiempo y esto estaba cantado. Yo alguna vez he podido conversar con Aleska y sé, de alguna manera, por lo que a mí me ha contado, todo lo que ha sufrido el tiempo que Said estaba con Maca”, confesó el también influencer.