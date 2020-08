Daniela Darcourt sorprenderá a todos sus fanáticos al convertirse en J Balvin para un divertido sketch del Reventonazo de la chola. En esta secuencia del programa, la cantante demostrará que no solo posee un gran talento para el canto, sino también para la comicidad.

En un video Tik tok que grabó desde la cuenta de la popular ‘Chola Chabuca’, aparece la intérprete completamente irreconocible y caracterizada como el cantante urbano.

“Me encantó convertirme en J. Balvin por unas cuantas horas. Hay que reinventarse y gracias a Dios el programa El Reventonazo de la chola me da la oportunidad de hacerlo. Estoy superagradecida con Ernesto Pimentel por haberme tomado en cuenta, y es que su propuesta cayó como anillo al dedo, ahora que no hay conciertos en vivo por la pandemia. Igual no descuido mi carrera”, dijo Daniela Darcourt, según el diario Correo.

Asimismo, en dicha parodia, la artista no solo imita al mencionado personaje, sino también se animó a cantar el exitoso tema “Agua”. Y para terminar de hacer reír a los televidentes, Patricio Parodi divertirá a todos con el baile del momento “Toco Toco To”.

Por otro lado, Daniela Darcourt está atravesando uno de sus mejores momentos en su carrera musical luego de su colaboración con Tito Nieves en el nuevo éxito “Si tú te atreves”.

