Brenda Carvalho se mostró indignada luego de ser víctima de acoso sexual por redes sociales. La brasileña señaló que usuarios irrumpen sus transmisiones en vivo para realizar actos obscenos.

No solo fueron estos mensajes, ya que Brenda también manifestó que hackers se han apoderado de sus redes sociales y mandan mensajes a diversas cuentas haciéndose pasar por ella.

A través de una breve nota, la integrante de Axé Bahía ha pedido disculpas por el inconveniente que esto pueda causar a sus seguidores. Asimismo, reconoce que este tipo de actos se encuentran penados por ley, por lo que no dudará en resolverlo con la ayuda de la Policía.

“Como todos saben, vengo haciendo clases de ejercicio con mis seguidores desde el inicio de esta pandemia. Hace unos días vengo recibiendo mensajes obscenos en mis videos en vivo, cosa que es acoso penado por ley y ya estoy tratando de resolver”, inicia en su comunicado.

Además, la pareja de Julinho dio cuenta que sus redes afectadas por el hackeo fueron las de Facebook, Twitter e Instagram.

“No bastó con esto para estas personas, ya que ayer me di con la sorpresa de que me hackearon el correo, Facebook, Twitter y ahora Instagram. Pido disculpas a todas las personas a las que le llegaron mensajes extraños de mi parte, definitivamente no fui yo”, indicó.

Ella también habló de este tema con un diario local, por lo que pudo dar más detalles al respecto y recomendó a las personas resguardar su seguridad en el ciberespacio.

“Terrible todo, ya fui a la Policía. Tengo la denuncia en mis manos. Hay que tener cuidado con todo porque realmente uno trabaja con nuestro único medio que ahora son las redes sociales y qué pena que exista gente que solo quiera hacer el mal”, dijo la artista a El Popular.