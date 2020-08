Said Palao se refirió a su actual situación sentimental a través de un enlace con En boca de todos, donde se sometió a un infartante interrogatorio. Como se sabe, hace uno días, el chico reality y Alejandra Baigorria fueron captados en una escena amorosa.

En base a la evidente cercanía entre los modelos, los conductores del programa le preguntaron qué canción podría describir el momento que vive al lado de la popular ‘Rubia de Gamarra'.

El competidor fue interrogado por los conductores y se convirtió el protagonista de un incómodo momento. (Foto: Captura)

Además, sorprendió a todos al pedir que le pongan una canción que describiría por lo que está atravesando.

“La verdad que esas canciones sí me gustan, pero yo tengo una canción que voy a decir que la pongan, no sé si la tengan ahí. Se llama ‘Planes’ de Alex Hoyer. Se trata de que una persona estaba tranquila, soltera, no estaba en sus planes que pase algo con otra persona, y pasó”, reveló el integrante de Esto es guerra.

Asimismo, comentó sobre lo bien que se lleva con la empresaria y no descartó formalizar su relación si es que las cosas continúan por buen camino.

“No se planeó nada, yo me llevo muy bien con Ale, es superdivertida, transmite una energía increíble y eso ha hecho que nos acerquemos. Eso (formalizar) no se planea, eso se da solito. Conforme sigan yendo las cosas bien, eso se dará, los dos lo decidiremos”, indicó Said Palao.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.