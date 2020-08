Zeta Bosio: “Con Canción Animal se me cayó el pelo”

A propósito del aniversario número 30 del disco Canción Animal de Soda Stereo, el ex bajista de la banda argentina, Zeta Bosio, contó una serie de anécdotas a sus fans a través de un video que grabó en su cuenta de Instagram. Pero también habló sobre la pandemia

“Estamos pasando por un momento un poco complicado donde todos estamos encerrados, seguramente viviendo situaciones muy difíciles, donde hemos tenido que aprender cosas nuevas y resolverlas. No somos ajenos a toda esa situación. Quizás no de forma tan profunda como mucha gente, pero sí ha sido una prueba muy difícil, educar a nuestros hijos, aprender cosas de la casa que antes no hacíamos...”, dice Bosio.

Respecto a Canción Animal agradeció su vigencia gracias a los fans. “Nosotros hicimos el disco, pero ustedes han generado lo que pasó después. Y es esto, son 30 años de un disco que sigue siendo joven, que no ha perdido nada de alma que tenía en su momento. Que se dio por cosas que ocurrieron antes y después, situaciones internas de la banda y otras externas. Situaciones de nuestras vidas”, comenzó el bajista respecto al nacimiento del álbum.

“Haciendo Languis nos planteamos con Gustavo (Cerati) la necesidad de un sonido nuevo. No salió de la cabeza de nadie, sino que de una necesidad de la banda. De no querer seguir tocando el mismo estilo. Queríamos ser una banda libre, porque haciendo música nos gustaban muchas vertientes. También estábamos más viejos, ya teníamos 30 y pico, yo me había casado, tuve mi primer hijo. Estábamos cambiando en la forma de trabajar, en la forma de vivir”, relató agregando luego que por aquel entonces Cerati se había separado. “Entre el anterior disco y este se me cayó el pelo”, dijo riendo, destacando que también se desempeñó como productor.

“Armamos una suerte de banda nueva con Tweedy y el Gonzo”, con quienes se juntaban a improvisar y explorar sonidos diferentes. “Música ligera fue producto de esas improvisaciones, tocábamos cualquier cosa. Y así orientamos las charlas hacia cosas nuevas. No teníamos claro lo que queríamos hacer pero sabíamos lo que no queríamos hacer”, rememoró Zeta Bosio de aquella época junto a Charly Alberti y el fallecido Gustavo Cerati.