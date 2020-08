Tatiana Astengo sobre celebraciones de los hinchas de la ‘U': “Demostraron gran empatía”

¡Indignada! El club Universitario de Deportes está celebrando su 96 aniversario; sin embargo, Tatiana Astengo lamento que la hinchada del cuadro crema festeje reventando pirotécnicos a la medianoche, pese a la situación que el país está atravesando por el coronavirus.

Mediante sus redes sociales, la actriz de la serie De vuelta al barrio, hizo énfasis en la falta de empatía por parte de los simpatizantes del equipo, quienes no dudaron en abrir su día con fuegos artificiales, mientras muchos peruanos están muriendo a causa de la COVID-19.

“Gran empatía demostraron los amantes del ‘julbol’ hinchas de la U. Mientras se mueren peruanos y en pandemia. ¿Cual es el razonamiento lógico de aquellas personas? ¿Hay excusa?”, expresó la artista en su cuenta de Twitter.

Asimismo, compartió un video de una transmisión en vivo donde se ve claramente el momento en el que los hinchas están celebrando en pleno toque de queda.

“Necesito saber donde estaba la Policía en ese momento. Mininter ¿Dónde estaban? En pleno toque de queda, ¿Dónde estaban?”, cuestionó en la publicación.

RT. Necesito saber donde estaba la @PoliciaPeru en ese momento? @MininterPeru

Donde estaban?? En pleno toque de queda.

DONDE ESTABAN!!??? https://t.co/r1E2c4CkcL — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) August 7, 2020

Ante este suceso, muchas personas desaprobaron la actitud de la hinchada. “Luego del vergonzoso espectáculo de hoy, el fútbol no debe volver en lo que queda del año. Sumado a todo lo que ya había ocurrido en días anteriores. No estamos para sedantes”. “En pleno toque de queda han salido y no estaban desde sus techos reventando cohetes como muchos decían”, son algunos de los comentarios que se leen en la red social.

