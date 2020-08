Tilsa Lozano celebra 7 meses de relación con Jackson Mora en plena pandemia [VIDEO]

A pesar que en las últimas semanas evita referirse sobre su relación, Tilsa Lozano se mostró muy enamorada en las redes sociales. La empresaria, quien cumplió 7 meses de romance con Jackson Mora, expuso detalles de la salida que tuvieron como celebración.

La exvengadora decidió poner un alto a su cuarentena voluntaria y fue a un restaurante junto a su amado, con quien compartió una romántica cena en un restaurante de la capital.

Según comentó la modelo, esta fue una de las pocas ocasiones en las que abandonó su hogar: “Hoy me maquillé, me peiné, me vestí bonita y me puse tacos. Por él (Jackson Mora). Hace como cinco meses no hacía esto, estoy feliz. Lo extrañaba”.

En el clip difundido por Tilsa Lozano en Instagram se puede observar la elegante mesa y los platillos que degustaron el pasado jueves 6 de agosto. Su actual pareja incluso se atrevió a bromear frente a cámaras sobre su fecha de aniversario y deslizó que aquel día cumplían un año de enamorados.

“No le crean, no es un año. Es un mentiroso”, recalcó la empresaria.

Tilsa Lozano celebra cumpleaños de su hijo junto a su expareja

La exvengadora evidenció en sus historias de Instagram que mantiene una buena relación con el padre de sus pequeños.

Según las fotografías que publicó Tilsa Lozano, en el agasajo de su hijo también estuvo presente su expareja Miguel Hidalgo. Al parecer la relación entre ellos es bastante cordial y pueden pasar gratos momentos al lado de sus hijos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.