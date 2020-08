¡Se une al challenge! La divertida Rebeca Escribens alegró a todos sus televidentes al intentar realizar su versión del pegajoso baile TikTok de Kunno.

La conductora protagonizó una graciosa escena al sufrir un pequeño “accidente” mientras ejecutaba la coreografía.

Cuando la también actriz quiso hacer los pasos del challenge no se dio cuenta que el micrófono se le había caído y lo estaba arrastrando por el suelo.

Como se sabe este famoso baile del tiktoker Kunno se ha convertido en la sensación del momento y muchos jovenes están practicando con sus mejores pasos para poder participar del concurso y convertirse en el “Kunno Peruano”.

Rebeca Escribens lamentó haber asegurado que Ignacio Baladán estría halagando a Ethel Pozo solo por buscar fama | FOTO: América TV

Por otro lado, hace unos días, Rebeca Escribens aseguró que Ignacio Baladán se estaba colgando de la fama de Ethel Pozo. Tras ello, la presentadora de televisión de arrepintió de sus comentarios, al saber que causó la molestia del uruguayo, y no tuvo otra opción que pedir “disculpas”.

“Ignacio perdóname, perdóname por favor de verdad me he sentido mal todo el día de ayer leyendo ese titular (...) Si la próxima vez te molesta algo Ignacio por favor mándame un WhatsApp diciéndome ‘la fregaste Rebeca’ y ya está, yo me retracto”, dijo Rebeca Escribens.

